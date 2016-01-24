صور| محافظ الأقصر يصادر سيارتين محملتين بالطوب الأبيض بإسنا‎

فوجئ محمد بدر، محافظ الأقصر، أثناء قيامه بجولة تفقدية في قرى مركز ومدينة إسنا بسيارتين نقل محملتين بالطوب الأبيض بالمخالفة لقراره بمنع تداول هذا النوع من الطوب لاستخدامه في التعديات على الأراضي الزراعية. ​​وأصدر المحافظ أوامر بالتحفظ علي السيارتين وتحرير محضر بالواقعة.

وشدد «بدر»، على رئيس مركز ومدينة إسنا بضرورة تنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص منع نقل الطوب الأبيض وذلك لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الأقصر بمدينة إسنا اليوم الأحد. وشملت الجولة التي قام بها المحافظ تفقد أعمال التشغيل التجريبى لمحطة مياه إسنا، التي سيتم افتتاحها قريبًا وستقوم بخدمة 40 ألف نسمة والأعمال الإنشائية لمستشفى إسنا الجديدة، حيث تمت مراجعة خطة ضغط الجدول الزمني للعمل بالمستشفى ليتم الانتهاء منها بنهاية هذا العام لسوء حالة مستشفى إسنا الحالي.

وتفقد ​المحافظ ​​ كذلك محطة رفع مياه كيمان المطاعنة، والتي تعددت شكاوى المواطنين منها وأمر بأن يتم وضعها ضمن خطة التطوير، وأثناء متابعتة لعمال الصيانة التي تتم بهاويس إسنا الجديد أمر محافظ الأقصر أن تتضمن أعمال التطوير أعمال تجميل للهاويس الذى يعد أحد المعالم الهامة لمدينة إسنا.​​