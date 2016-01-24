وزير المالية الألماني يدعو لاستراتجية مشتركة مع الشرق الأوسط

قال وزير المالية الألماني فولفجانج شيوبله إن أوروبا في حاجة لزيادة مساهمتها في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وعليها أن تفكر في تطوير استراتيجية مشتركة مع روسيا لتهدئة حدة التوتر بين السعودية وإيران القوتين الإقليميتين بالمنطقة.

وكتب شيوبله العضو المخضرم بائتلاف المحافظين الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مقال رأي بصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج أنه لا يمكن أن يكون لأوروبا استراتيجية في الشرق الأوسط أو افريقيا دون العمل مع الولايات المتحدة وروسيا.

وبحسب رويترز قال شيوبله في المقال الذي تنشره الصحيفة في طبعة الاثنين “إذا كنت أفهم بشكل صحيح المصالح الأمنية لروسيا فيما يتعلق بالارهاب المتصل بالإسلاميين فإن لها مشكلات مع التطلعات السنية.”

وتساءل قائلا “لماذا إذن لا نستطيع تطوير استراتيجية مشتركة مع روسيا لتهدئة التوتر بن تحالف سني تقوده السعودية وتحالف شيعي تقوده إيران.”

وتتناقض رغبة شيوبله بالعمل مع روسيا في الشرق الأوسط مع الموقف الألماني الصارم تجاه موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وقامت ألمانيا بدور وساطة رئيسي للتوصل لوقف هش لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا.

لكن ميركل قالت الشهر الماضي إن العقوبات المفروضة على موسكو لن تُرفع إلا بعد التطبيق الكامل لاتفاق مينسك للسلام وهذا ما لم يحدث حتى الآن.

وقطعت السعودية العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران هذا الشهر بعد اقتحام محتجين للسفارة السعودية في طهران. واندلعت المظاهرات بعد إعدام السعودية لشيخ شيعي بارز مما اثار حفيظة الإيرانيين.