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ارتفاع قتلى الانفجار بالقرب من ملعب رياضى فى بعقوبة لـ6 وإصابة 11

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ارتفاع قتلى الانفجار بالقرب من ملعب رياضى فى بعقوبة لـ6 وإصابة 11 ارتفاع قتلى الانفجار بالقرب من ملعب رياضى فى بعقوبة لـ6 وإصابة 11

قتل ستة أشخاص وأصيب 11 آخرون مساء أمس الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة مستهدفة ملعباً رياضياً بمنطقة الدوريين.

وقال مصدر أمنى عراقى فى تصريح له مساء أمس، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء أمس الثلاثاء بالقرب من ملعب بمنطقة الدوريين شمال شرقى مدينة بعقوبة أثناء مباراة للفرق الشعبية، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعى.

وكان 21 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت ملعباً رياضياً جنوب شرقى العاصمة بغداد.
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