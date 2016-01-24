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القبض على المتهم بقتل مجند الأمن المركزي في المنوفية

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القبض على المتهم بقتل مجند الأمن المركزي في المنوفية القبض على المتهم بقتل مجند الأمن المركزي في المنوفية

تمكنت مباحث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الأحد، من القبض على قاتل مجند الأمن المركزي عقب العثور على جثته بأحد شوارع العزبة الغربية .

حيث تمكن المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم وضباط مباحث القسم من ضبط المتهم محمد سعيد الدبيسي،21 سنة، عامل رخام بقرية طنبدي .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف تفصليًا بارتكاب الواقعه، وذلك عقب قيام المجني عليه بالإرشاد عنه في قضية سرقة راس ماشية بقرية بخاتي التابعة لمركز شبين الكوم.

وأضاف أنه بعد خروجه من السجن، عقد العزم على الأخذ بالثأر من المجني عليه بالإرشاد عنه واحضر سكينًا خصيصًا وتوجه من قرية كفر الشيخ خليل مستقل دراجة بخارية إلى حيث محل عمل المجني عليه، بورشة الوميتال بشارع البطل العزبة الغربية دائرة القسم، وطعن المجنى عليه عدة طعنات بالصدر أرداه قتيلًا فى الحال .

وقد تلقى اللواء جمال شكر، مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم والأدوات المستخدمة في الجريمة، وجاري عرض المتهم على نيابة بندر شبين الكوم لمباشرة التحقيقات.

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