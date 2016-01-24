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102سيارة إسعاف تشارك في تأمين احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأسوان‎

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102سيارة إسعاف تشارك في تأمين احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأسوان‎ 102سيارة إسعاف تشارك في تأمين احتفالات الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير بأسوان‎

أرشيفية

قال الدكتور محمد الدخيلي، مدير عام مرفق إسعاف أسوان، إنه تم الاستعداد لتأمين احتفالات الذكرى الخامسة لثورة  25 يناير بتوفير 102 سيارة إسعاف مجهزة، و 2 لانش نهري على مستوى المحافظة، موضحًا أنه تم وقف جميع الأجازات وسيتم العمل على مدى اليوم من خلال غرفة عمليات مركزية تحت إشرافه المباشر.

وأضاف مدير اسعاف أسوان أنه وجه جميع العاملين بالمرفق بالتعامل سريعًا فور تلقيهم أي بلاغات، واليقظة التامة، حرصًا على توفير الخدمة المميزة لأهالي أسوان، مشيرًا إلى أن العمل سيتم بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية من خلال خطة عمل متفق عليها في جميع المحافظات، فضلًا عن تمركزات سيارات الإسعاف في الأماكن العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة وبها مسعفين مدربين.

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