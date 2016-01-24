حزب حليف لـ«ميركل»: رفض تقليص عدد اللاجئين نابع من عدم الرضى عن أدائها

قوبلت مقترحات يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي الخاصة بتقليص أعداد اللاجئين برفض داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقال نائب رئيس الحزب الاشتراكي، رالف شتجنر، اليوم الأحد، إن “فكرة الحزب المسيحي الخاصة بإنشاء “مراكز حدودية” لتسجيل وتوزيع اللاجئين كان جرى رفضها في نوفمبرالماضي داخل الائتلاف الحاكم بضغط من الحزب الاشتراكي، وأضاف شتجنر أن هذه الفكرة “كانت عبثاً آنذاك ولا تزال عبثاً”.

وأضاف شتجنر أنه “كان من المنتظر أن يتم إيواء 75 ألف شخص شهرياً في هذه المراكز، واصفاً هذا الإجراء بأنه غير ممكن كما وصف خطة العمل المقترحة من قبل كلوكنر التي تتصدر قائمة مرشحي الحزب المسيحي في انتخابات ولاية راينلاند بفالتس بأنها تعبير عن “ذعر تام” نظراً لتراجع قيم شعبية الحزب في هذه الولاية في استطلاعات الرأي على مدار سبعة أسابيع”.

وقال شنجر” في الحقيقة فإن هذه خطة مناوئة لميركل وتوضح مدى حجم الفوضى وعدم الرضى عن المستشارة داخل الحزب المسيحي”.