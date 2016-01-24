مصطفي عواض يحكي عن " أيام داعش " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016

أسماء بركة

" أيام داعش " رواية للكاتب / مصطفى محمود عواض صادرة عن دار العلوم العربية للنشر يتحدث الكاتب من خلالها عن تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) ويكشف عن خباياه بعيدًا عن المبالغات الإعلامية و يجلي أسباب انضمام الشباب الإسلامي لهذا التنظيم و الأسباب الحقيقية بأسلوب يربط الحاضر بالماضي والأحداث بالتاريخ ليصل لنظرة وسطية حول الدولة الإسلامية بين الطرفين طرف يراهم شياطين وطرف يراهم ملائكة .

ومن المقرر أن تتواجد الرواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2016 وسيتم عقد حفل التوقيع يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل فى تمام الساعه الرابعة عصرًا بدار قلمي بصالة 2 بحضور الكاتب و القراء

ويُذكر أن الكاتب مصري من النوبة حاصل علي بكالوريوس تربية قسم رياضيات ، عمل كباحث شرعي لمدة 5 سنوات في عديد من الشركات ومنها شركة حرف لتقنية المعلومات ، و يعمل في مجال تحقيق المخطوطات وكتب التراث مع عمله في مجال التدريس و طبع له من قبل تحقيق مخطوطتين في أصول الفقه “ الطريقة المثلى لترك التقليد واتباع ماهو أولى” و “الإقليد لأدلة الاجتهاد والتقليد” لنجلي العلامة صديق حسن خان / والرواية هي الإصدار الثالث له

شبكةعيونالإخبارية

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