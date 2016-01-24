اتحاد الكرة: لم نحسم حضور الجمهور في وديتين المنتخب وننتظر موقف طارق حامد لتحديد البديل

أكد إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أن لاعبي الزمالك سينضمون لمعسكر المنتحب مساء اليوم الأحد.

لاعبي الزمالك أنهوا مباراة اليوم أمام فريق سموحة، وسيتوجهون مساء اليوم للمعسكر، للاستعداد لمباراتي الأردن وليبيا الوديتين.

لهيطة أتبع في تصريحات لـ FilGoal.com: "طائرة المنتخب ستنطلق غدا في تمام الساعة الـ 12 ظهرا نحو أسوان، وسيكون منتخب الأردن على متن الطائرة ذاتها".

وأضاف "أولى الحصص التدريبية ستكون غدا في الخامسة عصرا، وستكون في حضور جميع المستدعين".

وعن إصابة طارق حامد، قال لهيطة: لم نحدد بعد من سيكون بديل طارق حامد حال تعذر انضمامه بسبب المنتخب وهو الأمر الأقرب".

إيهاب لهيطة تحدث أيضا عن حضور الجمهور للمباريات، وقال لهيطة: "اجتمعت بمدير أمن أسوان، لكنني لم أصل معه لإجابة نهائية إلى الأن، ولكننا سنعقد اجتماعا أخرا ونحاول فيه حضور الجمهور".

ويلتقي منتخب مصر مع نظيريه الأردن وليبيا وديا يومي 27 و29 من الشهر الجاري، استعدادا لمواجهة نيجيريا في شهر مارس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة.