مباشر - براجا 4-1 ريو أفي .. جوووولين كوكا في فريقه القديم وصناعة هدف

يلعب أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا بشكل أساسي ضد فريقه القديم ريو أفي يوم الأحد.

ويحل ريو أفي ضيفا على براجا ضمن الجولة 19 من الدوري البرتغالي.

ولعب كوكا بقميص ريو أفي لثلاث مواسم قبل الانتقال هذا الصيف لبراجا.

كوكا سجل ستة أهداف مع فريقه الجديد هذا الموسم، كما سجل هدفا بقميص ريو أفي قبل الانتقال.

سجل مهاجم الأهلي السابق هدف المباراة الأول في الدقيقة العاشرة، وأضاف الثاني في الدقيقة 17.

وقلص ريو أفي النتيجة بهدف أول عن طريق كايمبي في الدقيقة 47.

وصنع كوكا هدف فريقه الثالث بتمريرة رائعة سجل منها بيدرو سانتوس في الدقيقة 64.

ثم اضاف رافا الهدف الرابع في الدقيقة 67.