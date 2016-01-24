الداخلية التونسية تنفي انسحاب قوات الأمن في تالة بالقصرين وبقاء الجيش

نفى المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية وليد الوقيني، ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية حول انسحاب قوات الأمن من مدينة تالة بولاية القصرين مقابل بقاء وحدات من الجيش الوطني.

وأكد الوقيني – في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، اليوم الأحد، أن توقيت حظر التجوال ليلا لم يتغير وأنه في حال تغييره فإن الجهات الرسمية هي الوحيدة المخول لها الإعلان عن ذلك.

وزارة الداخلية كانت قد أعلنت عن فرض حظر التجول بكامل تراب الجمهورية من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا منذ يوم الجمعة الماضي بعد أن كانت قد فرضته بمدينة القصرين فحسب بداية من يوم 19 يناير الجاري.

أ ش أ