نشرة ONA للفضائيات| عكاشة يعود للفراعين.. «MBC» تحبس برزنتيشين.. «النهار» تضم سالي عبد السلام

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة “الفراعين”، عبر موقعها الرسمي، عن عودة الإعلامي وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، للظهور من جديد و عودة برنامج “مصر اليوم” علي قناة الفراعين…للمزيد

قالت الإذاعية سالي عبد السلام مقدمة برنامج “افصل واسمع” على راديو 90 90، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إنها تم انضمامها لشبكة تلفزيون النهار لتقديم برنامج جديد…للمزيد

قضت محكمة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه محمد علي كامل، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن في القضية المقامة من قنوات MBC مصر ضد شركة بريزنتيشن لإصدارها شيكات بدون رصيد لصالح القناة…للمزيد

يختتم برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، موسمه الحادي عشر يوم الجمعة المقبل على قناة سي بي سي الساعة التاسعة مساءً، حيث تحيي الفنانة المصرية شيرين، حفل البرايم الأخير من البرنامج…للمزيد