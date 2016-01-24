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نشرة ONA للفضائيات| عكاشة يعود للفراعين.. «MBC» تحبس برزنتيشين.. «النهار» تضم سالي عبد السلام

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نشرة ONA للفضائيات

 

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة “الفراعين”، عبر موقعها الرسمي، عن عودة الإعلامي وعضو مجلس النواب توفيق عكاشة، للظهور من جديد و عودة برنامج “ اليوم” علي قناة الفراعين…للمزيد

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة

 

قالت الإذاعية سالي عبد السلام مقدمة برنامج “افصل واسمع” على راديو 90 90، في تصريح خاص لوكالة أنباء ONA، إنها تم انضمامها لشبكة تلفزيون النهار لتقديم برنامج جديد…للمزيد

سالي عبد السلام

سالي عبد السلام

 

قضت محكمة جنح الدقي بالحبس 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه محمد علي كامل، رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن في القضية المقامة من قنوات MBC مصر ضد شركة بريزنتيشن لإصدارها شيكات بدون رصيد لصالح القناة…للمزيد

MBC مصر

MBC مصر

 

يختتم برنامج اكتشاف المواهب “ستار أكاديمي”، موسمه الحادي عشر يوم الجمعة المقبل على قناة سي بي سي الساعة التاسعة مساءً، حيث تحيي الفنانة المصرية ، حفل البرايم الأخير من البرنامج…للمزيد

برنامج ستار أكاديمي

برنامج ستار أكاديمي

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أونا

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