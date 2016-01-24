صور| محافظ سوهاج يكلف الوحدة المحلية بتجميل بعض الأحياء‎

قرر الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، قيام قسم البساتين بالوحدة المحلية بمركز ومدينة سوهاج بالإشراف على الحدائق والبساتين العامة الموجودة بجوار ديوان مجلس مدينة سوهاج، وميدان جمال عبد الناصر.

كما قرر صرف مكافأة مالية لجميع العمال والفنيين المشاركين في أعمال التجميل والتطوير التي تتم بالحديقة الرئيسية وميدان جمال عبد الناصر أمام مجلس المدينة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بإصلاح جميع أعمدة الإنارة الموجودة بالكورنيش الغربي، ووضع مقاعد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة الموجودة بمدينة سوهاج لخدمة المترددين عليها .

كما كلف سيادته رئيس حي غرب بسرعة تطوير ميدان الكردي الموجود أمام المدخل الغربي لمدخل نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، النفق القبلي.