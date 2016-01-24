سمكة قرش تهاجم مواطناً بالفجيرة

أنقذت العناية الإلهية فجر يوم الاحد ، حياة مواطن مع صياديه بالفجيرة بعد هجوم مباغت من سمكة قرش كبيرة قفزت إلى مركبهم أثناء رحلتهم المعتادة إلى البحر.

وقفزت السمكة إلى القارب في محاولة منها للانقضاض على أحد صيادي المركب ، إلا ان إرادة الله حالت دون ذلك باصطدامها بحاجز الطراد وسقوطها في وسط الطراد ليتمكن النوخذة المواطن حمزة حميد الشرع مع صياديه من مهاجمتها والإمساك بها وسط هيجان قوي من السمكة، التي أصابت أحدهم بكدمة بليغة.

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> وقال شقيق صاحب الطراد محمود حميد الشرع رئيس جمعية صيادي الفجيرة لـ " البيان" إن شقيقه حمزة وصياديه نجوا بإعجوبة، حيث بلغ وزن سمكة القرش الهائجة ما يقارب الطنين وطولها 4 أمتار ، وأشار إلى أنها من انواع سمك القرش والتي تعرف محلياً بسمة " الذئبة" ومعروف عنها مهاجمتها للبشر ، ولها قدرة عجيبة على القفز من الماء بارتفاع 5 امتار ، وتتميز بقوة كبيرة في إختطاف فريستها.

واضاف : نحمد الله أن الاضرار كانت مادية فقط في الطراد لتعرضه لكسور في القواعد والحواجز والمقود.

وقال خليفة مسعود نائب رئيس جمعية الصيادين بالفجيرة، إن الحادثة تعد الأولى من نوعها من حيث الهجوم وحجم السمكة وقوتها، كما يعد هذا النوع من اخطر الانواع التي تأكل البشر ، والمعروف عنها قدرتها على القفز لإختطاف فريستها بسرعة والعودة بها إلى الماء، إلا ان عناية الله قد انقذت صاحب الطراد حمزة وصياديه.

واشار إلى انقراض هذه السمكة منذ فترة طويلة ، ولكنها عادت في هذا الموسم.

وأضاف : سنعمل على تحنيط السمكة في جمعية صيادي الفجيرة والاحتفاظ بهيكلها.