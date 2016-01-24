أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: لم نحسم حضور الجمهور في الوديتين وننتظر موقف طارق حامد لتحديد البديل

Google+ Print
اتحاد الكرة: لم نحسم حضور الجمهور في الوديتين وننتظر موقف طارق حامد لتحديد البديل اتحاد الكرة: لم نحسم حضور الجمهور في الوديتين وننتظر موقف طارق حامد لتحديد البديل

وقع عمرو السولية لاعب الشعب الإماراتى للنادى الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب الإسماعيلي السابق خلال خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالنادي.

وكان مسؤولو الأهلي قد أكدوا في أكثر من مناسبة عن نجاح صفقة انتقال السولية لوصيف دوري الموسم الماضي.

وأنهى نادي الشعب الإماراتي تعاقده مع اللاعب بالتراضي قبل ثلاثة أيام (طالع التفاصيل) قبل أن يؤكد وكيله أن اللاعب تنازل عن جزء من مستحقاته للانتقال للأهلي وفسخ عقده (طالع التفاصيل).

صورة – السولية يصل القاهرة تمهيدا للانتقال للأهلي

عبد الحفيظ: السولية إلى الأهلي.. الأمر انتهى الآن

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب سيتم قيده إفريقيا كما أنه من المتوقع أن يشارك في تدريبات الفريق يوم الأربعاء (طالع التفاصيل).

اقرأ أيضا - تقرير تخيلي – 4 أدوار للسولية مع الأهلي.. "قوة ضاربة وحصن أمان"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع