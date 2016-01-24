اتحاد الكرة: لم نحسم حضور الجمهور في الوديتين وننتظر موقف طارق حامد لتحديد البديل

وقع عمرو السولية لاعب الشعب الإماراتى للنادى الأهلي لمدة أربعة مواسم ونصف في صفقة انتقال حر.

ووقع لاعب الإسماعيلي السابق خلال خلال جلسة جمعته مع عصام سراج الدين المدير التجاري والتعاقدات بالنادي.

وكان مسؤولو الأهلي قد أكدوا في أكثر من مناسبة عن نجاح صفقة انتقال السولية لوصيف دوري الموسم الماضي.

وأنهى نادي الشعب الإماراتي تعاقده مع اللاعب بالتراضي قبل ثلاثة أيام (طالع التفاصيل) قبل أن يؤكد وكيله أن اللاعب تنازل عن جزء من مستحقاته للانتقال للأهلي وفسخ عقده (طالع التفاصيل).

صورة – السولية يصل القاهرة تمهيدا للانتقال للأهلي

عبد الحفيظ: السولية إلى الأهلي.. الأمر انتهى الآن

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن اللاعب سيتم قيده إفريقيا كما أنه من المتوقع أن يشارك في تدريبات الفريق يوم الأربعاء (طالع التفاصيل).

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