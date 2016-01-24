طلبة لـ في الجول: الزمالك كان أفضل من سموحة ' الذي شعر بالرعب ' .. وإهداء خاص بالهدف

يرى حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك إن فريقه كان "أفضل ويستحق الفوز على حساب سموحة ولكن الفرص الضائعة هي السبب".

وتعادل الزمالك أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16 من الدوري المصري بفضل هدف في الدقائق الأخيرة من حمادة طلبة (طالع التفاصيل)

وعن المباراة تحدث طلبة لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك كان أفضل من سموحة وكنا نستحق الفوز".

وأضاف "سموحة كان يعتمد على المرتدات. وكان يشعر بالرعب طوال أحداث الشوط الثاني. بالتأكيد أكن له كل الاحترام ولكننا كنا الأفضل".

الهدف

وماذا عن تسجيله هدف انقاذ الزمالك؟ قال طلبة: "كان لدي تصميم على تسجيل هدف في المباراة".

وأوضح "لعبت كمحور دفاعي ولكنني طوال الوقت شعرت بأنني سأهز شباك سموحة".

وأكمل حديثه قائلا: "تقدمت سريعا عندما رأيت الكرة مع مصطفى فتحي ولم أضع في الكرة أي لمسة قوية، مجرد لمسة خفيفة. والحمد الله على الهدف".

إهداء خاص

وأهدى حمادة طلبة عبر FilGoal.com هدفه إلى ابنته.

وقال طلبة: "هدفي إلى ماليكا. ابنتي (وشها حلو)".

وأتم "كنت أتمنى الفوز ولكن القادم أفضل".