أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طلبة لـ في الجول: الزمالك كان أفضل من سموحة ' الذي شعر بالرعب ' .. وإهداء خاص بالهدف

Google+ Print
طلبة لـ في الجول: الزمالك كان أفضل من سموحة ' الذي شعر بالرعب ' .. وإهداء خاص بالهدف طلبة لـ في الجول: الزمالك كان أفضل من سموحة ' الذي شعر بالرعب ' .. وإهداء خاص بالهدف

يرى حمادة طلبة لاعب نادي الزمالك إن فريقه كان "أفضل ويستحق الفوز على حساب سموحة ولكن الفرص الضائعة هي السبب".

وتعادل الزمالك أمام سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16 من الدوري المصري بفضل هدف في الدقائق الأخيرة من حمادة طلبة (طالع التفاصيل)

وعن المباراة تحدث طلبة لـFilGoal.com قائلا: "الزمالك كان أفضل من سموحة وكنا نستحق الفوز".

وأضاف "سموحة كان يعتمد على المرتدات. وكان يشعر بالرعب طوال أحداث الشوط الثاني. بالتأكيد أكن له كل الاحترام ولكننا كنا الأفضل".

الهدف

وماذا عن تسجيله هدف انقاذ الزمالك؟ قال طلبة: "كان لدي تصميم على تسجيل هدف في المباراة".

وأوضح "لعبت كمحور دفاعي ولكنني طوال الوقت شعرت بأنني سأهز شباك سموحة".

وأكمل حديثه قائلا: "تقدمت سريعا عندما رأيت الكرة مع مصطفى فتحي ولم أضع في الكرة أي لمسة قوية، مجرد لمسة خفيفة. والحمد الله على الهدف".

إهداء خاص

وأهدى حمادة طلبة عبر FilGoal.com هدفه إلى ابنته.

وقال طلبة: "هدفي إلى ماليكا. ابنتي (وشها حلو)".

وأتم "كنت أتمنى الفوز ولكن القادم أفضل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع