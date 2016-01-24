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فيديو| المدير الفني لـ«سموحة»: لم أسب نادي الزمالك.. وما يفعلونه حجة لسوء الأداء

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فيديو| المدير الفني لـ«سموحة»: لم أسب نادي الزمالك.. وما يفعلونه حجة لسوء الأداء فيديو| المدير الفني لـ«سموحة»: لم أسب نادي الزمالك.. وما يفعلونه حجة لسوء الأداء

جانب من المشاجرة

عقب ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي سموحة، إنه لم يتلفظ بما يسيء لنادي الزمالك بعد لقاء الفريقين في الجولة 16 من الدوري المصري.

وأوضح عبدالرازق في تصريحات صحفية له عبر قناة «OnTv»، «أن ما حدث هو تلفظ من جماهير الزمالك بسوء في حقي»، مردفًا حديثه «المستشار سامر أبو الخير كان بجانبي ويعرف جيدا أني لم أرتكب أخطاء في حق أحد».

وسأل المراسل«عبد الرازق»، هل صحيح أنك وجهت سبابًا للزمالك وهذا ما جعل ميدو يقول لك: لماذا تسب الزمالك؟.

وأجاب عبد الرازق «أنا لم أسب أحدًا،  لم أتلفظ بأي شيء ضد الزمالك. أما بالنسبة لميدو، فهي حجة لسوء أداء فريقه».

وأردف “سموحة كان يستحق الفوز” في المباراة التي انتهت 1-1،  وأنا أحترم الزمالك وأحترم مرتضى منصور رئيس النادي”.

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