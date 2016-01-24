أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

حمدي زكي: أتمنى العودة إلى الأهلي

Google+ Print
حمدي زكي: أتمنى العودة إلى الأهلي حمدي زكي: أتمنى العودة إلى الأهلي

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا هدفا في مرمى فريقه القديم ريو أفي يوم الأحد.

ويحل ريو أفي ضيفا على براجا ضمن الجولة 19 من الدوري البرتغالي.

وافتتح كوكا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة من رأسية قريبة من المرمى لكرة ردها الحارس.

ورفض مهاجم منتخب الاحتفال بالهدف.

وأضاف كوكا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17.

ولعب كوكا بقميص ريو أفي لثلاث مواسم قبل الانتقال هذا الصيف لبراجا.

كوكا سجل ثمانية أهداف مع فريقه الجديد هذا الموسم في كل البطولات، كما سجل هدفا بقميص ريو أفي قبل الانتقال في نهاية أغسطس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر