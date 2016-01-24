حمدي زكي: أتمنى العودة إلى الأهلي

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا هدفا في مرمى فريقه القديم ريو أفي يوم الأحد.

ويحل ريو أفي ضيفا على براجا ضمن الجولة 19 من الدوري البرتغالي.

وافتتح كوكا أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة من رأسية قريبة من المرمى لكرة ردها الحارس.

ورفض مهاجم منتخب مصر الاحتفال بالهدف.

وأضاف كوكا الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 17.

ولعب كوكا بقميص ريو أفي لثلاث مواسم قبل الانتقال هذا الصيف لبراجا.

كوكا سجل ثمانية أهداف مع فريقه الجديد هذا الموسم في كل البطولات، كما سجل هدفا بقميص ريو أفي قبل الانتقال في نهاية أغسطس.