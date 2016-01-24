النابي لـ في الجول: أنتظر قرار إدارة الإسماعيلي.. وغرامة 50 ألف على كل لاعب

أكد نصر الدين النابي المدير الفني لنادي الإسماعيلي إنه لم يتم إبلاغه بأي قرار من إدارة النادي بخصوص استمراره من عدمه.

الإسماعيلي خسر أمام وادي دجلة في الجولة الـ16 من الدوري المصري.

لتنقسم الآراء حول مصير بقاء النابي من عدمه. قبل أن يقرر مجلس إدارة الإسماعيلي توقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه على كل لاعب.

وتحدث النابي إلى FilGoa.com قائلا: "أشعر إنني سأكون كبش فداء".

وأضاف " أخشى أن تكون ردود أفعال الإدارة سريعة دون دراسة لأسباب الإخفاق ".

وأوضح "من الممكن أن يكون العلاج فى تدعيم الفريق بعدد من أصحاب الخبره".

وما سبب الإخفاقات؟ أجاب النابي: " الفريق مهتز نفسيا وبدنيا، وحاولت تعديل الأداء".

وأتم "أنا مدرب له سمعته ولا أريد الخروج بتلك الطريقة".