أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

خطوات بسيطة لتنظيف أرضيات السيراميك

Google+ Print

الأحد 24-01-2016 17:29

تتطلّب أرضيات السيراميك تنظيفاً دورياً للحفاظ على لمعانها، مع المسارعة إلى نزع أي بقعة عنها حال ملاحظتها.
للعناية بالأرضيات السيراميك، يمكن لربة المنزل اتباع الخطوات الآتية:

1. تخلّصي من الغبار والأوساخ الظاهرة بواسطة المكنسة ذات الوبر الناعم، بعيداً عن المكنسة الخشنة التي قد تترك خدوشاً وجروحاً.
2. امسحي الأرضية بالماء والصابون لتنظيفها من الأوساخ.

3. ثم، امسحيها مرة ثانية بمزيج مكوّن من كوب نصفه من الماء ونصفه الآخر من الخل الأبيض. علماً أن المزيج الأخير يساعد على تلميع الأرضية.
4. وأخيراً، جففي الأرضية بقطعة من القماش الناعم؛ تجنباً للانزلاق.

ملاحظة: يفضّل استعمال المواد الطبيعية في تنظيف السيراميك، مع تجنب مادة "الأمونيا" التي تفسد لمعان الأرضية وتتسبب بتلفها، حتى لو استُعملت بكم قليل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي