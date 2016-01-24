خطوات بسيطة لتنظيف أرضيات السيراميك

تتطلّب أرضيات السيراميك تنظيفاً دورياً للحفاظ على لمعانها، مع المسارعة إلى نزع أي بقعة عنها حال ملاحظتها.

للعناية بالأرضيات السيراميك، يمكن لربة المنزل اتباع الخطوات الآتية:

1. تخلّصي من الغبار والأوساخ الظاهرة بواسطة المكنسة ذات الوبر الناعم، بعيداً عن المكنسة الخشنة التي قد تترك خدوشاً وجروحاً.

2. امسحي الأرضية بالماء والصابون لتنظيفها من الأوساخ.

3. ثم، امسحيها مرة ثانية بمزيج مكوّن من كوب نصفه من الماء ونصفه الآخر من الخل الأبيض. علماً أن المزيج الأخير يساعد على تلميع الأرضية.

4. وأخيراً، جففي الأرضية بقطعة من القماش الناعم؛ تجنباً للانزلاق.

ملاحظة: يفضّل استعمال المواد الطبيعية في تنظيف السيراميك، مع تجنب مادة "الأمونيا" التي تفسد لمعان الأرضية وتتسبب بتلفها، حتى لو استُعملت بكم قليل.