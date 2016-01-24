انتهت دربي لندن- أرسنال 0-1 تشيلسي.. الانتصار للبلوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي. أرسنال ضد تشيلسي.
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ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء بجوار أليكسيس سانشيز.
** خروج أوسكار ونزول إدين أزار التغيير الثاني لتشيلسي
** التغيير الثالث والأخير لأرسنال خروج والكوت ونزول تشامبرلين.
** خروج كوستا ونزول لويك ريمي.. التغيير الأول لتشيلسي
** فرصة خطيرة لأرسنال أمام المرمى ولكن دفاع البلوز يتألق.
** نزول أليكسيس سانشيز بدلا من كامبل.. التغيير الثاني لأرسنال.
** أرسنال 0 تشيلسي 1
** انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الأول
** كوستا والهدف الأول لتشيلسي في مرمى أرسنال.
** بطاقة حمراء لبير ميرتساكر مدافع أرسنال بعد عرقلة ديجو كوستا.
** بطاقة صفراء لأوسكار.. وأرسنال أخطر
** فرصة خطيرة لأرسنال وتشيلسي يرد سريعا
** أرسنال 0-0 تشيلسي
** انطلاق المباراة.