أتلتيكو يسقط في فخ التعادل مع إشبيلية قبل الـ ' نيو كلاسيكو '

واصل محمود كهربا هوايته في إهدار الفرص السهلة، أضاع التقدم على الزمالك في الدقائق الأولى من لقاء الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز الأحد.

في الدقيقة الثالثة من مباراة سموحة على ملعب بتروسبورت انفرد لاعب إنبي السابق تماما بالمرمى ليهدر انفرادا أمام تألق الحارس المهدي سليمان.

وكان هذا الانفراد هو السابع الذي يهدره كهربا للزمالك هذا الموسم من إجمالي 16 أضاعها الفارس الأبيض ككل حتى اللحظة في حملة دفاعه عن اللقب وفقا لشركة الإحصائيات كورة ستاتس.

ويعتبر كهربا هو اللاعب الأكثر إهدارا للفرص السهلة من بين كل لاعبي الدوري المصري، فكان قبل مواجهة المصري يتساوى مع ماليك إيفونا مهاجم الأهلي بـ5 إنفرادات لكل منهما.

لكنه أضاع إنفرادا أمام المصري ثم أهدر هدفا مؤكدا أمام سموحة ليرتفع الرقم إلى 7.

ويتصدر كهربا قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم في الدوري فسجل حتى الآن 6 أهداف يليه مصطفى فتحي (4) ثم أحمد حسن مكي (3).