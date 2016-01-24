أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أتلتيكو يسقط في فخ التعادل مع إشبيلية قبل الـ ' نيو كلاسيكو '

Google+ Print
أتلتيكو يسقط في فخ التعادل مع إشبيلية قبل الـ ' نيو كلاسيكو ' أتلتيكو يسقط في فخ التعادل مع إشبيلية قبل الـ ' نيو كلاسيكو '

واصل محمود كهربا هوايته في إهدار الفرص السهلة، أضاع التقدم على الزمالك في الدقائق الأولى من لقاء الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز الأحد.

في الدقيقة الثالثة من مباراة سموحة على ملعب بتروسبورت انفرد لاعب إنبي السابق تماما بالمرمى ليهدر انفرادا أمام تألق الحارس المهدي سليمان.

وكان هذا الانفراد هو السابع الذي يهدره كهربا للزمالك هذا الموسم من إجمالي 16 أضاعها الفارس الأبيض ككل حتى اللحظة في حملة دفاعه عن اللقب وفقا لشركة الإحصائيات كورة ستاتس.

ويعتبر كهربا هو اللاعب الأكثر إهدارا للفرص السهلة من بين كل لاعبي الدوري المصري، فكان قبل مواجهة المصري يتساوى مع ماليك إيفونا مهاجم الأهلي بـ5 إنفرادات لكل منهما.

لكنه أضاع إنفرادا أمام المصري ثم أهدر هدفا مؤكدا أمام سموحة ليرتفع الرقم إلى 7.

ويتصدر كهربا قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم في الدوري فسجل حتى الآن 6 أهداف يليه مصطفى فتحي (4) ثم أحمد حسن مكي (3).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع