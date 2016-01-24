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ميمي عبد الرازق: لم أسب الزمالك.. وشجار ميدو حجة لتبرير ' سوء أداء فريقه '

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ميمي عبد الرازق: لم أسب الزمالك.. وشجار ميدو حجة لتبرير ' سوء أداء فريقه ' ميمي عبد الرازق: لم أسب الزمالك.. وشجار ميدو حجة لتبرير ' سوء أداء فريقه '

قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة إنه لم يتلفظ بما يسيء لنادي الزمالك بعد لقاء الفريقين في الجولة 16 من الدوري المصري.

حدثت مشادة بين ميمي عبد الرازق مع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك.

وصرح مراسل قناة الحياة بأن الأزمة بدأت بتبادل السباب بين ميمي عبد الرازق ومشجعين للزمالك. ورفض ميدو محاولة للصلح بين المدرب ومسؤولي الفريق فاندلعت أزمة.

وعقب ميمي عبد الرازق عبر قناة OnTv "ما حدث هو تلفظ من جماهير الزمالك بسوء في حقي".

وتابع "المستشار سامر أبو الخير كان بجانبي ويعرف جيدا أني لم أرتكب أخطاء في حق أحد".

وأوضح "بعد دخولي المؤتمر الصحفي وجدت ميمي أمامي. وحدثت مشادة".

هنا سأل المراسل ميمي عبد الرازق "هل صحيح أنك وجهت سبابا للزمالك وهذا ما جعل ميدو يقول لك: لماذا تسب الزمالك؟".

أجاب ميمي عبد الرازق "أنا لم أسب أحدا. لم أتلفظ بأي شيء ضد الزمالك. أما بالنسبة لميدو، فهي حجة لسوء أداء فريقه".

وأردف "سموحة كان يستحق الفوز" في المباراة التي انتهت 1-1.

وأتم "أنا أحترم الزمالك وأحترم مرتضى منصور رئيس النادي".

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