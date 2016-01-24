المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل

قال المهدي سليمان حارس مرمى نادي سموحة أن فريقه أتى لملعب بتروسبورت للفوز على الزمالك إلا أنه رأى أن الحظ عاند فريقه في هدف التعادل الذي سجله حمادة طلبة.

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وتألق الحارس طوال اللقاء وتصدى لعدد من الكرات الصعبة أمام ضغط زمالكاوي شديد طوال الشوط الثاني تحديدا.

وقال سليمان الذي تم اختياره في المنتخب مؤخرا "أتينا للفوز على الزمالك إلا أن الحظ لم يحالفنا في النهاية".

وأضاف في تصريحات لقناة (أون تي في) "أتمنى أن نواصل الدوري بهذا المستوى حتى نصل لمستوى أفضل في جدول الدوري".

ويحتل سموحة المركز السادس بـ24 نقطة.