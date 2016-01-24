أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل

Google+ Print
المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل

قال المهدي سليمان حارس مرمى نادي سموحة أن فريقه أتى لملعب بتروسبورت للفوز على الزمالك إلا أنه رأى أن الحظ عاند فريقه في هدف التعادل الذي سجله حمادة طلبة.

اقرأ أيضا – رغم المهدي سليمان ودويدار.. حمادة طلبة +90 ينقذ الزمالك من الهزيمة أمام سموحة

وتألق الحارس طوال اللقاء وتصدى لعدد من الكرات الصعبة أمام ضغط زمالكاوي شديد طوال الشوط الثاني تحديدا.

وقال سليمان الذي تم اختياره في مؤخرا "أتينا للفوز على الزمالك إلا أن الحظ لم يحالفنا في النهاية".

وأضاف في تصريحات لقناة (أون تي في) "أتمنى أن نواصل الدوري بهذا المستوى حتى نصل لمستوى أفضل في جدول الدوري".

ويحتل سموحة المركز السادس بـ24 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات