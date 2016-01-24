صور| محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة اصلاح منظومة الصرف الصحي ‎

عقد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطوات المتفق عليها لتوفير حل واصلاح متكامل لمنظومة الصرف بالمنطقة، في إطار الخطوات المستمرة لتنفيذ الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية،

حضر الاجتماع اللواء أحمد علي، السكرتير العام، والمستشار نادي عبد اللطيف، المستشار القانوني بالمحافظة، والدكتور خالد زاهر، مدير مركز بحوث التنمية والتكنولوجيا، والمقدم تامر أبوبكر، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ومسئولو الاستثمار بالمحافظة، ومدير مشروعات الجهاز التنفيذي التابع لوزارة الصناعة، وممثل شركة مساهمة البحيرة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومدير التخطيط العمراني، ومدير الشئون القانونية، وعدد من المسئولين المختصين.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات الفنية المتفق عليها في اجتماعات سابقة لتنفيذ الحل لمشكلة الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة وإصلاح المنظومة بأكملها من بداية الصرف ثم محطة المعالجة إلى الغابة الشجرية من خلال استكمال خط الطرد الذي تنفذه الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وتركيب طلمبة رفع وتركيب لوحة الكهرباء الخاصة بالطلمبة.

كما أوضح المحافظ أنه تم الاتفاق على تنفيذ مقترح لحل المشكلة من خلال استكمال خط الطرد وإعادة تأهيل الأحواض بالتوازي مع استكمال اجرءات الغابة الشجرية ، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي في المشكلة هو عدم اكتمال منظومة الصرف بالمنطقة، حيث لم يراع التصميم الذي تم تنفيذه ضرروة توافر نقطة تخلص لمياه الصرف والمتمثل في الغابة الشجرية.

كما وجه المحافظ للدراسة القانونية بمعرفة المستشار القانوني والشئون القانونية بالمحافظة لمراجعة المسئوليات والاختصاصات وتحديد الخطأ الفني والإداري والقانوني عند تنفيذ منظومة الصرف السابقة بالمنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق المحافظة في هذا الشأن واتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمنع تكرار هذه الاخطاء مستقبلًا.

كما كلف المحافظ رئيس شركة المياه والصرف الصحي بأخذ عينات من الصرف الناتج من المصانع بالمنطقة وتحديد مدى مطابقاتها للمواصفات القانونية وعمل تقارير تجاه المصانع المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لضمان فاعلية منظومة الصرف بعد استكمالها.