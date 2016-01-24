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المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل

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المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل المهدي سليمان: حضرنا للفوز على الزمالك.. وأتمنى أن نخوض بقية مبارياتنا بهذا الشكل

أنقذ حمادة طلبة ظهير أيسر الزمالك فريقه من الهزيمة أمام سموحة عندما سجل رأسية في الدقيقة 90 من عمر لقاء الجولة الـ16 للدوري.

وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ليخسر الزمالك نقطتين في سباق القمة ويترك الصدارة للأهلي بـ32 نقطة فيما يحتل الأبيض الوصافة بـ31 نقطة.

وبقى سموحة في مركز السادس بـ24 نقطة.

وبدأت المباراة بضغط زمالكاوي ليهدر كرتين في أول 7 دقائق بأقدام كهربا وباسم مرسي.

ولكن سموحة عاد للمباراة بفرصة لحسام باولو في الدقيقة 10.

ومع الدقيقة 19، خرج طارق حامد مصابا ودخل في مكانه معروف يوسف.

وفي الدقيقتين 22 و23، أهدر باولو فرصتين سهلتين أمام مرمى أحمد الشناوي.

وسجل عمرو المنوفي هدف سموحة الوحيد من كرة تبادلها مع حسام باولو لتصل للأول ويسكنها شباك أحمد الشناوي بهدوء في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، شارك محمد إبراهيم في مكان باسم مرسي ويستمر الضغط الأبيض مع مشاركة أيمن حفني في مكان شيكابالا في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 87 يحتسب الحكم محمد الصباحي ركلة جزاء للزمالك بعد تدخل من أيمن أشرف على وجه مصطفى فتحي المتألق بشكل كبير.

وسدد أحمد دويدار ركلة الجزاء فوق العارضة ليفشل في تكرار ما فعله أمام المقاولون العرب عندما سجل ضربة جزاء فاز بها الزمالك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، استغل حمادة طلبة عرضية مصطفى فتحي ليسدد رأسية سكنت شباك المتألق المهدي سليمان الذي ذاد عن مرماه ببسالة حتى هدف طلبة.

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