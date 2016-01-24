لو متوتر وقلقان.. كل تونة وموز واشرب لبن وقهوة مش مغلية

الشعور بالتوتر والعصبية بات شبه طبيعيا فى ظل ضغوط العمل والحياة اليومية، حتى أنه لم يعد هناك شخص فى أمان تام من الشعور بالقلق.

وتنصح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل، أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، بضرورة تناول طعاما مناسبا يساعد على تقليل الاضطراب النفسى والسلوكى، سواء "التوتر أو العصبية"، مؤكدة أن العلم أثبت قدرة الكثير من الأطعمة على التقليل من حدة الشعور بالقلق، والاضطراب الذى يعانى منه الإنسان بين الحين والآخر، فهى تضفى نوعا من الهدوء والصفاء الذهنى، وتخفف شد الأعصاب.

وتابعت أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة: الاهتمام بتناول تلك المأكولات خلال الأسبوع يحسن الصحة والمزاج ومن أهم هذه الأغذيه:

- الأطعمة الغنية بفيتامين B ومنها الألبان والموز والخضراوات، كلها تحسن من حالة العصبية.

>- القهوة غير المغلية، فبعض الكافيين يساعد على تخفيف التوتر وينشط حالة الشعور بالهدوء النفسى والمزاج الجيد.

>- نوعيات من الأسماك التى تحوى نسب عالية من العناصر وتساعد على تهدئة التوتر النفسى لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأوميجا 3 والتى تؤثر على العصبية بشكل كبير، وتحسن من السلوك والشعور كالتونة والسلمون والماكريل.

>- الشيكولاتة القليل منها ينشط الهرمونات إيجابيا، ما يساعد على الشعور بالصفاء والبهجة.

>- المكسرات تنشط الهرمونات بشكل إيجابى ما يخفف من حدة التوتر، وبالتالى تخفف العصبية.