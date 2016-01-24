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طارق يحيى الفخراني يُطلق تطبيقًا لمتابعة حالة مصابي التوحّد

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طارق يحيى الفخراني يُطلق تطبيقًا لمتابعة حالة مصابي التوحّد طارق يحيى الفخراني يُطلق تطبيقًا لمتابعة حالة مصابي التوحّد

مؤسس مبادرة «تأهيل»

قال طارق يحيى الفخرانى خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» والمذاع على قناة «سي بي سي»، إنه شارك بفيلم «محاكمة علي بابا» وعمره  7 سنوات وشارك فى الفوازير مع والده ولكن حبه للتكنولوجيا منذ الصغر.

وفضّلت الاتجاه للتكنولوجيا على التمثيل، مشيراً أن الدول العربية تعانى من نقص دراسات التوحد وأمريكا لديها العديد من برامج التكنولوجيا.

وأضاف الفخراني مؤسس مبادرة تأهيل، حول تطبيق مصابي التوحّد، أن التطبيق يطرح أسئلة تدريبية يطرحها الاخصائى لمتابعة الطفل المصاب بالتوحد ، بالإضافة أن التطبيق يعتمد على الفهم وليس الحفظ لطفل التوحد ، ومؤكدًا أن طفل التوحد لديه قدرة رهيبة على الحفظ وأعراض التوحد تظهر بعد عامين.

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