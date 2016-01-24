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ألفاظ خارجة من ميمي عبد الرازق.. واشتباك مع ميدو وشيكابالا

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ألفاظ خارجة من ميمي عبد الرازق.. واشتباك مع ميدو وشيكابالا ألفاظ خارجة من ميمي عبد الرازق.. واشتباك مع ميدو وشيكابالا

قال عمرو مختار مراسل قناة الحياة إن شجارا اندلع بين ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة من جهة، وأطراف تتبع الزمالك.

وقال عمرو مختار مراسل قناة الحياة إن ميمي عبد الرازق وجه ألفاظا خارجة لأعضاء من الزمالك خلال خروجه من أرض الملعب.

وعلم FilGoal.com أن اشتباكا لفظيا بدأ بهجوم من مدرجات الزمالك ضد ميمي عبد الرازق، فرد الأخير على الجماهير.

حاول البعض احتواء الأزمة بتدخل رئيس الزمالك مرتضى منصور. وفي النهاية توجه ميمي عبد الرازق لغرفة خلع الملابس في الزمالك للاعتذار بحسب مراسل الحياة.

ميدو رفض دخول ميمي عبد الرازق غرفة الزمالك. ومن هنا حدثت أزمة بين أطراف من الفريق الأبيض والمدير الفني لسموحة.

وصرح مراسل FilGoal.com بأن ميمي عبد الرازق وهو يتجه لغرفة المؤتمر الصحفي اشتبك لفظيا مع ميدو.

علي جبر وشيكابالا علما بما حدث فحاولا منع حدوث تطور في الاشتباك بين ميمي وميدو.

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فيديو اليوم السابع