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الشوط الثاني دربي لندن- أرسنال 0-1 تشيلسي.. التقدم مستمر للبلوز والنني لن يشارك

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الشوط الثاني دربي لندن- أرسنال 0-1 تشيلسي.. التقدم مستمر للبلوز والنني لن يشارك الشوط الثاني دربي لندن- أرسنال 0-1 تشيلسي.. التقدم مستمر للبلوز والنني لن يشارك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي. أرسنال ضد تشيلسي.

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ويجلس محمد النني على مقاعد البدلاء بجوار أليكسيس سانشيز.

** خروج أوسكار ونزول إدين أزار التغيير الثاني لتشيلسي

** التغيير الثالث والأخير لأرسنال خروج والكوت ونزول تشامبرلين.

** خروج كوستا ونزول لويك ريمي.. التغيير الأول لتشيلسي

** فرصة خطيرة لأرسنال أمام المرمى ولكن دفاع البلوز يتألق.

** نزول أليكسيس سانشيز بدلا من كامبل.. التغيير الثاني لأرسنال.

** أرسنال 0 تشيلسي 1

** انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** كوستا والهدف الأول لتشيلسي في مرمى أرسنال.

** بطاقة حمراء لبير ميرتساكر مدافع أرسنال بعد عرقلة ديجو كوستا.

** بطاقة صفراء لأوسكار.. وأرسنال أخطر

** فرصة خطيرة لأرسنال وتشيلسي يرد سريعا

** أرسنال 0-0 تشيلسي

** انطلاق المباراة.

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