نابولي يغرد في الصدارة برباعية.. وإنتر يتعثر مجددا

(إفي): واصل نابولي انفراده بصدارة الكالتشيو بعدما حقق فوزا كبيرا في عقر دار سامبدوريا (2-4)مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأقيمت المباراة على ملعب "لويجي فيراريس".

تقدم فريق الجنوب الإيطالي في النتيجة عبر هداف الفريق والمسابقة الأرجنتيني جونزالو إيجواين في الدقيقة الـ9 بعد هجمة مرتدة سريعة إنفرد على إثرها بمرمى إيميليانو فيفيانو ووضعها في الشباك ببراعة، ليرفع رصيده من الأهداف لـ21.

وضاعف لورنزو إنسيني النتيجة للضيوف في الدقيقة 18 من ركلة جزاء.

إلا أن خواكين كوريا عاد بأصحاب الأرض للمباراة بهدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين بيبي رينا.

وفي الشوط الثاني، جاء الدور على القائد ماريك هامسيك لتوسيع الفارق في الدقيقة 60 إثر مجهود فردي راوغ خلاله أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة بمهارة على يسار فيفيانو، إلا أن البرازيلي إدير قلص الفارق من جديد بهدف ثان في الدقيقة 73 بعد متابعته لكلة ركنية حولها مباشرة في شباك الإسباني بيبي رينا.

ولكن البديل البلجيكي دريس ميرتينز تمكن من تأمين النقاط الثلاث بالهدف الرابع في الدقيقة 80 بعد مجهود فردي رائع قبل أن يسدد كرة قوية بيسراه في الشباك.

شهدت المباراة لعب أصحاب الأرض منقوصين من لاعب منذ الدقيقة 59 بعد خروج ماتيا كاساني بالبطاقة الحمراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي للنقطة 47 ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد السامب عند 23 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعبه "جيوزيبي مياتزا" واصل إنتر ميلانو نزيف النقاط بعدما تعادل أمام ضيفه كاربي بهدف لمثله.

تقدم "النيراتزوري" في النتيجة عبر الأرجنتيني رودريجو بالاسيو في الدقيقة 39 من أحداث شوط المباراة الأول، قبل أن يتعادل الضيوف في الوقت القاتل من المباراة، الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بواسطة كيفن لاسانا.

ورفع إنتر بهذا الفوز رصيده من النقاط لـ41 ويفشل في الارتقاء للمركز الثاني ولو مؤقتا، بينما ارتفع رصيد كاربي للنقطة 18 في المركز الثامن عشر.

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الذي جمع هيلاس فيرونا بضيفه جنوى على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي".

تقدم الضيوف في النتيجة بعد مرور 19 دقيقة من البداية عبر النيران الصديقة بواسطة فرديناندو كوبولا قبل أن يعادل المخضرم جيامباولو بادزيني النتيجة لهيلاس في الدقيقة 40.

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح لهيلاس 10 يتذيل بها قاع الترتيب، بينما أصبح لجنوى 23 في المركز الـ16.

وحقق لاتسيو انتصارا كبيرا بنتيجة (4-1) على ملعبه "الأولمبي" أمام كييفو فيرونا.

تقدم كييفو في النتيجة سريعا وبعد مرور 5 دقائق عبر بوستان سيزار، إلا أن أنطونيو كاندريفا عادل النتيجة في الدقيقة 66.

ووضع دانيلو كاتالدي "نسور" العاصمة في المقدمة بعدها بست دقائق، قبل أن يوسع كاندريفا الفارق من جديد بالهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 81 ، قبل أن يختتم كيتا بالدي دياو رباعية أصحاب الأرض في الدقيقة الـ6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأضاع الضيوف ركلة جزاء نفذها ألبرتو بالوتشي في الدقيقة 84.

ولعب كل فريق منقوصا من لاعب بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كل من بوستان سيزار، لاعب كييفو، في الدقيقة 47 وستيفان دانييل، لاعب لاتسيو، في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 31 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد كييفو عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب "رينزو باربيرا" أكرم باليرمو ضيافه أودينيزي برباعية مقابل هدف.

تقدم روبين كوايسون لباليرمو في الدقيقة 35 ثم ضاعف أوسكار هيلجيمارك النتيجة في الدقيقة 56 قبل أن يقضي أشرف لزعر على آمال الضيوف بالهدف الثالث في الدقيقة 77.

وأحرز سيرل تيريو هدف الشرف للضيوف في الدقيقة 79 ، ثم اختتم ألكسندر تراجكوفسكي الأهداف الأربعة في الدقيقة 87.

وبهذا الانتصار الكبير يرفتع رصيد باليرمو للنقطة 24 في المركز الـ14 وبفارق الأهداف أمام أودينيزي صاحب المركز الـ15.

وعاد بولونيا من ملعب ساسولو بانتصار غال بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت على ملعب "تريكولوري".

جاء هدفا اللقاء في الشوط الثاني حيث افتتح إيمانويل جياكيريني بال التسجيل في الدقيقة 68 قبل أن يحرز سرجيو فلوكاري الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبح لبولونيا 26 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد ساسولو عند 32 نقطة في المركز السابع.