ضبط تشكيل عصابى مسلح تخصص فى سرقة السيارات بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى مسلح مكون من 4 أشخاص تخصصوا فى سرقة السيارات واستعادتها مقابل "الحلوان".

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة تفيد بقيام "م.ش.ع" وشهرته "حشيشة"، و"م.ع.ع"، و"ر.ع.ع"، و"م.ع.ع" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها لأصحابها عن طريق الحلوان مقابل مبالغ مالية.

تم عرض المعلومات على اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى والذى وجه بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث والعميد حازم حسن وكيل المباحث لسرعة ضبط المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن فريق البحث من ضبط المتهمين وبحوزة المتهم الأول بندقية آلية حال استقلالهم السيارة (س.ل.م 4967) نصف نقل والمحرر بسرقتها المحضر رقم 1185 لسنة 2016 جنح قسم شرطة سيدى جابر بتاريخ 18 يناير الجارى والسيارة (س.م.ص 2456) ماركة هيونداى إلنترا والمبلغ بسرقتها 1158 لسنة 2016.

كما ضبط بحوزة المتهمين مبلغ مالى 28 ألف جنيه تحصلوا عليها من مالك السيارة الأولى نظير استعادة سيارته وجار تحرير محضر بالواقعة.