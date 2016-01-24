محمد بن راشد القائد الأكثر متابعة على "الفيسبوك" خليجياً

جاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مرتبة "الشخصية القيادية الأكثر متابعة على الفيسبوك" في دول مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من 3.1 مليون متابع عبر هذه المنصة وفقا لدراسة جديدة أطلقتها شركة "بيرسون مارستيلر" الشركة الرائدة عالميا في التواصل والعلاقات العامة.

ويعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشخصية القيادية الرائدة في وسائل الإعلام الاجتماعي في العالم العربي مع أكثر من 11.4 مليون متابع عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر إينستاغرام لينكد إن وجوجل بلس.

وحل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي انضم إلى موقع التواصل الاجتماعي في عام 2009 في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر القادة متابعة في الفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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> وتعد دراسة "قادة العالم على فيسبوك" هي أحدث الدراسات التي أصدرتها شركة بيرسون مارستيلر والتي تبحث في كيفية توظيف قادة العالم والحكومات والمنظمات الدولية لوسائل الإعلام الاجتماعي في التواصل مع الشعوب.

يذكر ان 169 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لها حسابات رسمية عبر "الفيسبوك" الذي برز على مدى السنوات الثماني الماضية كمنصة مفضلة لقادة العالم والحكومات للتعامل مع ناخبيهم وجمهورهم.

وقال سونيل جون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أصداء – بيرسون مارستيليران دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم تجربة فريدة ونموذجا يحتذى به عبر توفيرها لبيئة أعمال منفتحة وطابعها العالمي الجاذب لمختلف الثقافات والتوظيف الكبير للأجهزة الذكية في مختلف مناحي الحياة، مشيرا الى أن من أهم عوامل نجاح هذه التجربة هو تركيز الحكومة الإماراتية على تطوير خدماتها الذكية وفقا لتوجهات قيادة حكيمة تحرص على التواصل الدائم مع الجمهور عبر وسائل الاعلام الاجتماعي وخاصة الحضور الفعال والشفاف والغني بالمعلومات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وكشفت الدراسة أن حوالي 90 في المائة من حكومات العالم لديها حضور رسمي على "فيسبوك"، مشيرة إلى أن 87 رئيس دولة و82 رئيس حكومة و51 وزير خارجية لديهم صفحات شخصية على منصة التواصل الاجتماعي فيما بلغ إجمالي ما جمعه قادة العالم مجتمعين من المتابعين 230 مليونا و489 و257 وذلك لغاية 4 يناير الجاري.

من جانبه اعتبر دونالد باير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "بيرسون مارستيلر" انه يمكن لعدد كبير من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والقطاعات الأخرى التعلم والاستفادة من الأساليب التي تستخدم بها الحكومات والرؤساء ’فيسبوك‘ حيث انه بإظهارهم الجانب الإنساني لديهم فإنهم يقومون بتكوين علاقات أكثر وثاقة مع مواطنيهم.