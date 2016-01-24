أخبار اليمن اليوم.. قتلى وجرحى فى هجوم مسلح على دورية أمنية وسط عدن

اهتمت أخبار اليمن اليوم بسقوط قتلى وجرحى فى هجوم مسلح على دورية أمنية وسط عدن فى اليمن. يذكر أن مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج اليمنية شهدت وقوع انفجاريين كبيرين قبل فجر اليوم، مما أصاب المواطنين بحالة من الفزع.

كما اهتمت أخبار اليمن اليوم بتصريحات المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد بأن المعارك التى وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وقصف طائرات التحالف العربى من جهة، وبين عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من جهة أخرى، أسفر عن مقتل 27 وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.

وأكدت قيادة المجلس، اليوم الأحد، أن القوات حققت مساء أمس تقدما فى منطقة نجد قسيم، وقامت بتطهير المناطق المجاورة لها من عناصر المليشيات ، واشتبكت عناصر الجيش والمقاومة فى هذه المنطقة بالعناصر المتواجدة فى جبهة المسراخ شرقى تعز.

وركزت أخبار اليمن اليوم على وقوع انفجارين كبيرين قبل فجر اليوم بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج اليمنية 27 كيلومترا من مدينة عدن مما أصاب المواطنين بحالة من الفزع .

ونقلت صحف يمنية عن مواطنين أن الانفجارين ناجمان عن قيام مسلحين بتلغيم وتفجير مبنى أمن المحافظة وشوهدت أعمدة الدخان من مسافات بعيدة عن المكان.