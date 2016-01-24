أمن الجيزة يضبط مخزن متفجرات وقنابل وأسلحة آلية لأفراد خلية جديدة بكرداسة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من ضبط مخزن لإخفاء وتصنيع المتفجرات، وبداخله كميات كبيرة من القنابل وعبوات جاهزة للتفجير عن بعد ، داخل منزل مكون من طابقين بكرداسة.

وألقت أجهزة الأمن، بقيادة اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء رضا العمدة مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث، القبض على أفراد الخلية والبالغ عددهم 10 أشخاص، فور ورود معلومات لجهاز الأمن الوطني ومباحث الجيزة بتردد عناصر مريبة على المخزن وتحميل أجولة كبيرة، وباستهداف المخزن تم ضبط كمية من المتفجرات والأسلحة ومداهمة المكان .