منتجو هوليوود يختارون «ذا بيج شورت» أفضل أفلام 2015

وقع اختيار منتجو هوليوود على فيلم «ذا بيج شورت»، ليكون أفضل أفلام عام 2015 في حفل توزيع جوائز صاخب يوم السبت هيمن عليه الحديث على انحياز عرقي كبير في التصويت على جوائز الأوسكار المقرر أن تعلن الشهر المقبل.

ومنحت رابطة المنتجين الأمريكيين وهي من أهم المؤسسات التي تمثل منتجي الأفلام وبرامج التلفزيون فيلم “ينسايد أوت” جائزة أفضل فيلم للرسوم المتحركة وفيلم ”إيمي” أفضل فيلم وثائقي ويدور حول حياة المغنية الراحلة إيمي واينهاوس وكرمت مسلسل “جيم أوف ذا ثرونز” باعتباره أفضل دراما تلفزيونية، حسب ما أفادت رويترز.

وطغى الحديث عن انحيازات عرقية على مناقشات جوائز الأوسكار بعد أن اتضح أن المرشحين للجوائز ليس بينهم العديد من ذو الأصول الأفريقية، وأثار الافتقار للتنوع للعام الثاني على التوالي حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات للمقاطعة شملت ممثلين بارزين منهم ويل سميث والمخرج سبايك لي.

واعترفت ديدي جاردنر منتجة فيلم ”ذا بيج شورت” بوجود هذه المشكلة لدى تسلمها الجائزة، وقالت: ‘‘نعم لدينا مشكلة’’.

ويذكر أن في الأعوام الماضية كانت الأفلام التي تحصل على جوائز رابطة المنتجين الأمريكيين هي عادة التي تحصد جوائز الأوسكار.