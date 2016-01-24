مصر للمقاصة يزيد معاناة الحدود ويجعله الأكثر خسارة في الدوري

خسارة جديدة تلقاها متذيل ترتيب الدوري المصري الممتاز فريق حرس الحدود الأحد على ملعب الفيوم أمام مصر للمقاصة بهدف دون رد سجله محمد جابر في الدقيقة 28.

واستفاق المقاصة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام بتروجيت ورفع رصيده إلى 30 نقطة محققا الفوز الثامن له هذا الموسم.

وأصبح الحدود أكثر الفرق خسارة هذا الموسم بتلقيه الهزيمة الـ11 بعد 16 مباراة.

ويقبع الحدود في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط ولم يفز في أي مباراة حتى الآن.

ويحل المقاصة ضيفا على إنبي الجولة المقبلة يوم الأحد 7 فبراير بينما يستضيف الحدود فريق المقاولون العرب يوم السبت 6 فبراير المقبل.