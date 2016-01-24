مرتضى يتدخل في شجار بين حضور الزمالك وميمي عبد الرازق

وقعت مشادة بين حضور الزمالك في ملعب بتروسبورت وميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة بعد صافرة نهاية اللقاء.

الزمالك وسموحة تعادلا بهدف لمثله في مباراة يوم الأحد ضمن الجولة 16 من الدوري المصري الممتاز.

وبعد نهاية المباراة وخلال خروج ميمي عبد الرازق من الملعب لدخول غرفة خلع ملابس سموحة حدثت مشادة بينه ومن يجلس في المنصة التي تعلو الممر.

المشادة كانت لفظية واستمرت لثوان حتى ذهب منصور إلى مكانها.

منصور أشار لميمي عبد الرازق بدخول غرفة خلع ملابس سموحة والكف عن التحدث مع الجمهور، كما صاح في الحضور حوله ليصمتوا.

وانتهت المشادة سريعا.