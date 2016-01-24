بالفيديو – كالعادة.. أرسنال بـ10 لاعبين ضد تشيلسي.. وكوستا يضرب الشباك مجددا

تعرض بير ميرتساكر مدافع أرسنال لبطاقة حماء خرج على أثرها مطرودا من مواجهة الدربي ضد تشيلسي.

تشيلسي يحل ضيفا على أرسنال في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

إثارة سريعة بدأت مع صافرة البداية. فرص لأرسنال عن طريق ثيو والكوت وجويل كامبل. وتشيلسي يرد على طريق ويليان. قبل أن يتكرر ما حدث في لقاء الدور الأول.

كوستا يتسبب في طرد ميرتساكر في الدقيقة 18 بعدما تسبب في طرد جابريل بوليستا في لقاء الدور الأول.

شاهد الطرد

وبعد الطرد مباشرة نجح كوستا في هز شباك أرسنال، أيضا مثلما فعل في لقاء الدور الأول.

هدف أول لتشيلسي في الدقيقة 23 عن طريق كوستا.

شاهد هدف تشيلسي