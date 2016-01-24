محافظ كفر الشيخ يدشن صندوق "رعاية أسر الشهداء" من الجيش والشرطة والمدنيين

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، عن تدشين صندوق لرعاية أسر شهداء محافظة كفر الشيخ، من شهداء الجيش وشهداء الشرطة، والمدنيين والمصابين، ويطلق عليه "صندوق رعاية أسر الشهداء"، على أن يتم فتح الصندوق بمبلغ مليون جنيه مساهمة من حساب المحافظة، ويتم تشكيل هيئة الصندوق ومجلس الإدارة برئاسة، محافظ كفر الشيخ.

قال محافظ كفر الشيخ، سيتم فتح رقم الحساب وإعلانه بعد إنهاء إجراءات الإشهار للصندوق خلال أيام، على أن تقبل التبرعات والتحويلات النقدية من رجال الأعمال والمواطنين، لصالح رعاية أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة.