مدير المركز العالمي للدراسات: إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

قال صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، إن إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات عنها، وإن توقيع إيران مع الصين 17 اتفاقية في مجالات الطاقة، والتجارة تعتبر عودة قوية للسوق الإيرانية.

وأضاف «الركابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد العربي” الإخبارية، مع الإعلامي حسن فودة، أن الصين كان لديها علاقات مع إيران قبل وأثناء فترة العقوبات من خلال تعامل نفطي، كما أن الصين كان لديها ديون على إيران.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة ومساعي حكومية إيرانية لإعادة هيكلة الأسطول الجوي بشراء طائرات جديدة، لأن الطائرات الإيرانية قديمة ولا تجدي، بالإضافة إلى الرغبة في بناء موانئ جديدة على الخليج العربي لاستقبال السفن التجارية، وتوسيع شبكة المواصلات، وزيادة النقل الداخلي من خلال الاستعانة بالشركات الصينية الأكثر خبرة، والأقل تكلفة.