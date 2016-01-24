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مدير المركز العالمي للدراسات: إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

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مدير المركز العالمي للدراسات: إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات مدير المركز العالمي للدراسات: إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات

صادق الركابي – أرشيفية

 

قال صادق الركابي، مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، إن إيران تطمح لجذب الاستثمارات الأجنبية بعد رفع العقوبات عنها، وإن توقيع إيران مع الصين 17 اتفاقية في مجالات الطاقة، والتجارة تعتبر عودة قوية للسوق الإيرانية.

وأضاف «الركابي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “السوق”، المذاع على قناة “الغد العربي” ، مع الإعلامي حسن فودة، أن الصين كان لديها علاقات مع إيران قبل وأثناء فترة العقوبات من خلال تعامل نفطي، كما أن الصين كان لديها ديون على إيران.

وأوضح أن هناك حاجة ملحة ومساعي حكومية إيرانية لإعادة هيكلة الأسطول الجوي بشراء طائرات جديدة، لأن الطائرات الإيرانية قديمة ولا تجدي، بالإضافة إلى الرغبة في بناء موانئ جديدة على الخليج العربي لاستقبال السفن التجارية، وتوسيع المواصلات، وزيادة النقل الداخلي من خلال الاستعانة بالشركات الصينية الأكثر خبرة، والأقل تكلفة.

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