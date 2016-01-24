وزراء السعودية يغادرون بعد مشاركتهم في الاجتماع التنسيقي

غادر مطار القاهرة الدولي وزير العمل السعودي مفرج سعد عبدالله،وزير النقل السعودي عبدلله عبد الرحمن علي،وزير الاسكان السعودي ماجد عبدلله، وزير الكهرباء السعودي عبدلله عبد الرحمن ،وزير المالية السعودي ابراهيم عبد العزيز ،ووزير الزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي ،ووزير التعليم السعودي احمد العيسي علي طائرة خاصة بعد زيارة لمصر استغرقت ساعات شاركو خلالها في اجتماع المجلس التنسيقي المصري السعودي الرابع برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس.

واستكمل المجلس خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واستعرض الجهود التى قامت بها فرق العمل الفرعية التى شكلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذى وقع فى مدينة الرياض بتاريخ 20/2/1437هـ الموافق 2/12/2015.

وأكد المجلس على أهمية إنجاز بقية المهمات – الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودى المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول.