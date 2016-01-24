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بعد تكرار الأخطاء من دفاع الزمالك.. سموحة يسجل الأول في شباك ميدو

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بعد تكرار الأخطاء من دفاع الزمالك.. سموحة يسجل الأول في شباك ميدو بعد تكرار الأخطاء من دفاع الزمالك.. سموحة يسجل الأول في شباك ميدو

سجل عمرو المنوفي أول أهداف سموحة في الدقيقة 34 أمام الزمالك في لقاء الجولة الـ16 من الدوري.

ويعد هدف المنوفي هو الأول في شباك الزمالك تحت قيادة ميدو في فترته الحالية بعد 4 مباريات لم يسكن فيها شباك الزمالك أي هدف.

ومرر المنوفي لحسام باولو الذي أعادها له ليضعها بشكل جيد في المرمى رغم خروج أحمد الشناوي عليه.

ويعد الهدف استمرار لأخطاء ساذجة من دفاع الزمالك طوال المباراة.

وأهدر باولو هداف دوري الموسم الماضي فرصتين سنحا له خلال في دقيقتين أمام دفاع الزمالك الذي أخطأ في الكرة الثانية بشكل ساذج.

وفي الدقيقة 22، مرت تمريرة أحمد تمساح من علي جبر عندما حاول إبعادها لينفرد باولو لكنه سدد خارج المرمى.

أما الكرة الثانية فكانت في الدقيقة 23 عندما حدث سوء تفاهم بين أحمد دويدار والشناوي لترتطم بالقائم ويفشل باولو في متابعتها.

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