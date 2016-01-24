خبر في الجول – اجتماع ' ودي ' خارج الأهلي لمجلس طاهر لبحث أمر التعيين

علم FilGoal.com أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي بصدد عقد اجتماع ودي اليوم الأحد لبحث موقفعم من إعادة تعيينهم بعد قرار المحكمة بحل المجلس.

ويعقد أعضاء مجلس محمود طاهر اجتماعهم خارج أسوار النادي الأهلي، بهدف إعطاء رد لوزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بخصوص تعيينهم.

وينتظر عبد العزيز ردا من المجلس قبل نهاية اليوم.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت حول رفض عدد من أعضاء المجلس التعيين.

أعلن وزير الرياضة اليوم الأحد حل مجلس إدارة النادي الأهلي، ثم إعادة تعيينه مرة أخرى.

وأصدر الوزير قرارا أولا بحل المجلس تطبيقا لحكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل المجلس، ثم قرر تعيين نفس المجلس مرة أخرى.

وقال الوزير خالد عبد العزيز في تصريحات للصحفيين: "المجلس سيعاد تعيينه لمدة عام، أو لحين ميعاد أول جمعية عمومية للنادي بعد صدور قانون الرياضة الجديد من قبل البرلمان".

وأضاف "سأتصل بأعضاء المجلس لأتأكد من قبولهم جميعا لأمر التعيين".

وقررت محكمة الإدارية العليا حجز طعن مجلس إدارة النادي الأهلي ضد قرار بطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس ليوم 28 فبراير.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس (طالع التفاصيل).

ثم قدم الأهلي طعنا ضد الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا واستشكالا لإيقاف الحكم.

ورفضت محكمة القضاء الإداري استشكال الأهلي (طالع التفاصيل) فيما قررت الإدارية العليا النظر في الطعن يوم 28 فبراير.

وكان وزير الرياضة خالد عبد العزيز قد صرح سابقا أنه في حالة "إن كان الأمر سيأخذ وقتا طويلا سنتخذ قرارا وإن رأينا أن الأمر سيستغرق وقتا قصيرا سنصبر حتى لو أثر الأمر عليَ أنا شخصيا". (طالع التفاصيل).