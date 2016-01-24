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الزمالك يهدر انفرادين في 8 دقائق بسبب المهدي سليمان

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الزمالك يهدر انفرادين في 8 دقائق بسبب المهدي سليمان الزمالك يهدر انفرادين في 8 دقائق بسبب المهدي سليمان

أهدر الزمالك انفرادين بشكل تام خلال ثماني دقائق أمام سموحة بفضل تألق حارسه المهدي سليمان خلال مواجهة الفريقين بالجولة 16 للدوري المصري.

وحل سموحة ضيفا على الزمالك في ملعب بتروسبورت وبدأ المباراة ضاغطا واعتمد الزمالك على الكرات المرتدة.

ونجح الزمالك في الوصول لمرمى المهدي سليمان في الدقيقة الثالثة بعد تمريرتين بين محمود كهربا وباسم مرسي انفراد الأول وسدد بيساره لكن حارس سموحة أبعدها ثم ردت إلى مصطفى فتحي حاول تسديدها وقبل عبورها خط المرمى شتتها أيمن أشرف قبل الشباك.

ثم في الدقيقة السابعة من هجمة مرتدة مرر مصطفى فتحي بينية ممتازة إلى باسم مرسي المنفرد تماما.. حاول مراوغة المهدي بجسده ثم صوب بيساره فنجح حارس سموحة في منعه من افتتاح أهدافه في الدوري المصري هذا الموسم.

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