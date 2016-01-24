إصابة طارق حامد أمام سموحة

تعرض طارق حامد لاعب وسط الزمالك لإصابة مبكرة في مواجهة سموحة بالجولة 16 للدوري المصري أدت إلى خروجه مستبدلا بعد ربع ساعة من عمر المباراة.

ودفع أحمد حسام "ميدو" بمعروف يوسف بدلا من طارق حامد الذي اشتكى من آلام في قدمه بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة دون وضوح ملامح الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهتين هامتين أمام الإسماعيلي يوم الثالث من فبراير ثم الأهلي يوم التاسع من الشهر ذاته.

ويعتمد ميدو في قلب الملعب على طارق حامد منذ توليه المسؤولية فيما دفع بمحمد كوفي بجواره.

وتضم قائمة الزمالك في مركز لاعب الوسط إبراهيم عبد الخالق وأحمد توفيق بعد إعارة إبراهيم صلاح إلى سموحة.