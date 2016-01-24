مؤتمر النابي: لا أحد يتحمل ما تحملته مع الإسماعيلي

أوضح نصر الدين النابي مدرب الإسماعيلي أنه يمر بنفس الظروف التي من الممكن أن يمر بها أي مدرب وأشار إلى أنه لا أحد يتحمل الذي تحمله خلال تواجده مع الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد خسر من وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز بنتيجة 1-0 اليوم.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة صرح النابي:"رحيلي؟ أنا مدرب محترف ومعظم المدربين من الممكن أن يمروا بنفس تلك الظروف".

وأضاف المدرب التونسي" لا يوجد مدرب يستطيع تحمل ما تحملته لقد تسلمت الفريق ومعنوياته منخفضة واللياقة كذلك وأثر رحيل شيكابالا كثيرا على الفريق وكذلك إصابة حسني عبد ربه".

وتابع مدرب الهلال السوداني السابق"الهدف الذي تلقاه صبحي من الممكن أن يقع فيه الحراس وسأحاول التعديل من أداء الفريق خلال الوقت الحالي وأن أرفع من معنويات اللاعبين".