شكرى يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالإمارات

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه فى وقت لاحق اليوم “الأحد” من الأردن الى الإمارات للمشاركة فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى يعقد بمبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأبو ظبى يوم غد ” الأثنين” وبعد غد ” الثلاثاء” لمناقشة تطوير آليات إدارة العمل العربى المشترك.

وقال أبو زيد فى بيان صحفى أن الاجتماع من المنتظر أن يتناول اصلاح العلاقات العربية البينية، وسبل معالجة الأزمات العربية المختلفة، ومواجهة الإرهاب، والتعامل مع دول الجوار الجغرافي الإقليمي.

وأوضح أن الوزير شكرى أجرى مشاورات ثنائية مع المسئولين فى المملكة الأردنية الهاشمية على مدار اليومين الماضيين.

أ ش أ