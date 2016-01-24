أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

شكرى يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالإمارات

Google+ Print
شكرى يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالإمارات شكرى يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالإمارات

وزير الخارجية – سامح شكري

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية سيتوجه فى وقت لاحق اليوم “الأحد” من الأردن الى الإمارات للمشاركة فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب الذى يعقد بمبادرة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأبو ظبى يوم غد ” الأثنين” وبعد غد ” الثلاثاء” لمناقشة تطوير آليات إدارة العمل العربى المشترك.

وقال أبو زيد فى بيان صحفى أن الاجتماع من المنتظر أن يتناول اصلاح العلاقات العربية البينية، وسبل معالجة الأزمات العربية المختلفة، ومواجهة الإرهاب، والتعامل مع دول الجوار الجغرافي الإقليمي.

وأوضح أن الوزير شكرى أجرى مشاورات ثنائية مع المسئولين فى المملكة الأردنية الهاشمية على مدار اليومين الماضيين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا