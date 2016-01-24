النيابة تصرح بدفن جثة أحد الصيادين ضحايا "غرق مركب رشيد" بالبحيرة

صرح المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، بدفن جثة "فتحى ناجى عبد المنعم ورشان" أحد المفقودين فى غرق مركب رشيد، والتى عثر عليها طافية على سطح الماء.

وكان الرائد محمد هشام رئيس مباحث رشيد، صرح قبل قليل، بأنه تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة "فتحى ناجى عبد المنعم ورشان"، أحد جثث المفقودين فى غرق مركب رشيد، طافية على سطح الماء.

كان تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث من مركز شرطة رشيد، ببلاغ من الأهالى بغرق مركب صيد بناحية بوغاز رشيد دائرة المركز، وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى.

وتبين غرق مركب صيد مسماه "طارق بن زياد"، وعليها طاقهما المكون من 8 أفراد، وقيام الأهالى بإنقاذ 6 منهم، وهم كل من: "عبد المنعم محمد عبدالمنعم ورشان، 23 عاما، صياد توفى عقب وصوله للمستشفى، أحمد محمد عبدالمنعم ورشان، 30 عاما، رئيس المركب، عبد المنعم ناجى عبد المنعم ورشان، 18 عاما، رامى محمد معوض الهشه، 30 عاما، على محمد عبدالمنعم ورشان، 18 عاما، جمعة عبد المعطى عبد الوهاب، 30 عاما، وجميعهم صيادين، ويقيمون برج رشيد دائرة المركز.

وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام، وغادروها عقب تلقيهم العلاج اللازم، تم التنسيق والقوات البحرية لانتشال أحد أفراد طاقم المركب.