الجيش السورى يسيطر على بلدة الربيعة وقرية الروضة بريف اللاذقية الشمالى

>أعلن مصدر عسكرى سورى إحكام السيطرة على بلدة الربيعة وقرية الروضة فى ريف اللاذقية الشمالى غربى سوريا.

وقال المصدر، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية فرضت سيطرتها على بلدة الربيعة وقرية الروضة، بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم.

من ناحية أخرى، أفاد نشطاء المعارضة السورية باحتدام المعارك فى جبل التركمان وأطراف جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بين الجيش السورى والقوات الداعمة له من جانب، وجبهة النصرة والفصائل المناصرة لها من جانب آخر، وسط تقدم جيش النظام وسيطرته على نقاط جديدة بمحيط منطقة ربيعة، المعقل الرئيسى للفصائل فى جبل التركمان.

يذكر أن الجيش السورى أعلن فى وقت سابق سيطرته على بلدة سلمى فى ريف اللاذقية.

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