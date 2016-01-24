أخبار سوريا اليوم.. مقتل 63 على الأقل فى غارات جوية على دير الزور

أخبار سوريا اليوم

تناولت أخبار سوريا اليوم ، الأحد، اعتماد أمريكا على السعودية فى تمويل دعم جماعات المعارضة السورية، كما ذكرت أخبار سوريا اليوم اعلان المرصد السورى لحقوق الإنسان مقتل 63 على الأقل بينهم 9 أطفال.>قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة تعتمد بشدة على المملكة العربية السعودية فى تمويل دعم جماعات المعارضة السورية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أنه عندما سمح الرئيس باراك أوباما لوكالة الاستخبارات المركزية الـCIA بالبدء فى تسليح المعارضة بسوريا عام 2013، فإن الوكالة الأمريكية كانت تعلم أنها بحاجة إلى شريك على استعداد لتمويل العملية السرية، مضيفة أن الشريك كان نفسه الذى اعتمدت عليه الوكالة طيلة عقود لتمويل الصراعات البعيدة.

أخبار سوريا اليوم

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن 63 قتيلا على الأقل بينهم تسعة أطفال سقطوا فى ضربات جوية يعتقد أن طائرات روسية نفذتها فى بلدة بشرق سوريا. وكانت الغارات على بلدة خشام قرب مدينة دير الزور أمس السبت ضمن سلسلة من الضربات الجوية التى طالت بلدتين أخريين ومناطق أخرى خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية مما أسفر عن مقتل العشرات.

وتقصف طائرات روسية مناطق فى دير الزور بينما تشتبك قوات موالية للحكومة السورية مع مقاتلى تنظيم داعش الذين يسيطرون على غالبية مناطق المحافظة. ويحاصر التنظيم بقية المناطق التى لا تزال فى قبضة القوات الحكومية بالمدينة منذ مارس الماضى وشن هجمات جديدة الأسبوع الماضى.